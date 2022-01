Sabato Povia a Sanremo per la manifestazione "Fermiamo il Draghistan" - Riviera24

Sanremo. Il vincitore del Festival di Sanremo del 2006, Giuseppe Povia, parteciperà in qualità di ospite alla manifestazione “Fermiamo il Draghistan“, organizzata dal Movimento Imprese Italiana in collaborazione con Rivoluzione Etica, No Green Pass Imperia/Sanremo e sindacato Confael. L’evento è in programma in piazza Colombo, a Sanremo, a partire dalle 15.

L’intento degli organizzatori è quello di riunire a Sanremo tutte le persone che vogliano «contestare le politiche scellerate e vergognose del governo Draghi, in materia economica, politica, sociale e sanitaria, in un momento in cui stanno affondando definitivamente le attività commerciali e in particolare le piccole e medie imprese», affermano dal Movimento Imprese Italiane.

«L’economia italiana è nuovamente al collasso. Il turismo ovviamente è il settore più colpito di tutti e i consumi dimostrano che questo Paese non sta ripartendo – dichiara Maurizio Pinto, presidente del Movimento -. Le città sono deserte, i locali compresi bar e ristorante, che inizialmente hanno appoggiato l’utilizzo del green pass, sono vuoti e ora ci troviamo di fronte a più di cinquantamila attività commerciali, che si apprestano a chiudere. Questi gli ultimi dati diramati Fipe e da Confcommercio, che però non è riuscita a tutelare i lavoratori».

«Non è più un discorso di vaccini o di Covid – conclude -. Questo che viene definito il ‘governo dei migliori’, in realtà sta creando danni a tutta la popolazione, seminando odio e causando gravissime discriminazioni e diseguaglianze. Questo clima di terrore, odio e repressione si ripercuote sulla vita sociale dei cittadini. Addirittura con il super green pass, viene meno quel diritto fondamentale che è il diritto al sostentamento. In sostanza il governo Draghi ci ha detto: ‘o ti vaccini o sei condannato a morire di fame’, perché non puoi più lavorare. Questo noi non lo possiamo accettare, così come le nefandezze fatte da questo governo che vogliamo mandare a casa».

Non è la prima volta che il cantautore, che si è definito un “No Covid Vax” partecipa a manifestazioni simili. La sua nuova canzone “Liberi di scegliere” è diventata il manifesto di chi è contrario a green pass e vaccino anti-Covid.