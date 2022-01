Rocchetta Nervina, sindaco contro nuovo decreto: «Se Green Pass serve per corriera, allora sia obbligatorio anche a scuola» - Riviera24

Rocchetta Nervina. «Il green pass? A questo punto mettiamo l’obbligo per entrare a scuola: metterlo sui mezzi pubblici significa violare il diritto allo studio, soprattutto trattandosi di una scuola dell’obbligo». Lo ha dichiarato all’Ansa il sindaco di Rocchetta Nervina, Claudio Basso.

Il primo cittadino ha preso dunque una posizione contro l’ultimo decreto che prevede, da domani, l’obbligo di green pass rinforzato per tutte le persone che utilizzano i mezzi pubblici, quindi anche per gli studenti che utilizzano le corriere.

«Se fino alla seconda liceo è d’obbligo andare a scuola – conclude – Bisogna permettere agli studenti di assolverlo. In alternativa, istituiscano la dad per chi non può raggiungere il proprio istituto».