Riva Ligure, il sindaco Giuffra comandante pro tempore della polizia locale. Bilancio del 2021 - Riviera24

Riva Ligure. Il sindaco Giorgio Giuffra, in questi giorni comandante pro tempore della polizia municipale, accompagnato dal comandante emerito Giuseppe Marsiglia, in pensione da dicembre, ha fatto il punto sulle attività della polizia locale nel 2021.

«Ringrazio il comandate Marsiglia per l’operato di questi anni a servizio della comunità di Riva Ligure. Abbiamo lavorato inseme per 17 anni, 10 dei quali mi hanno visto assessore e 7 come sindaco. Ho sempre trovato in lui una persona disponibile, legata al nostro paese, con cui spesso abbiamo affrontato situazioni non facili» ha commentato il primo cittadino.

Il comandante uscente Marsiglia ha iniziato il suo lavoro come polizia locale nel 1987 ed è stato comandante dal 2020. Nell’ultimo anno il suo ruolo ha avuto un nuovo “format”, non solo legato alla sicurezza stradale urbana, ma anche fondamentale per la gestione della pandemia. «Il comandante mi ha affiancato da subito nella “task force” in cui si prendevano decisioni per la popolazione. Da comandante pro tempore mi rendo conto quanto fosse difficile svolgere il suo ruolo e quanto fosse impegnativo» dichiara Giuffra.

Ecco il bilancio della polizia locale per il 2021:

2264 verbali violazione codice della strada

218.950 mila euro di mute incassate

10 ordinanze temporanee viabilità

220 atti amministrativi

2 sinistri stradali di cui 2 con feriti, la metà dell’anno precedente

2 accertamenti in materia edilizia

Il numero degli incassi delle multe rappresenta un’importante entrata per il comune di Riva, che come spiega il sindaco verrà impiegata al 50% per implementare la sicurezza non solo del codice della strada ma anche della video sorveglianza. Sono 39 le telecamere attive, nel rispetto della privacy, in tutto il comune e solo ultimamente ne sono state montate 9 nelle zone centrali.

Il restante 50% sarà invece a servizio della giunta per essere messo a disposizione come supporto nell’alleviare le difficoltà economiche di commercianti e famiglie di Riva Ligure.