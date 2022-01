Ristori a imprese liguri per alluvione 2020, Riolfo «ora molte attività potranno risollevarsi»

Genova. Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega, commenta l’attribuzione dei ristori per 208 aziende liguri.

«Esprimo grande soddisfazione per l’attribuzione di oltre 2,8 milioni di Euro a titolo di ristori che arriveranno a 208 aziende liguri, di cui una buona parte si trovano nella zona di Ventimiglia, per i danni subiti nell’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020. Finalmente le imprese, già enormemente provate, prima dall’evento atmosferico estremo e poi dalla pandemia, potranno tirare un sospiro di sollievo e provare a risollevarsi grazie a questo provvedimento che assegna un rimborso fino a 20.000,00 euro. Ringrazio l’Assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti per il risultato raggiunto, sicura inoltre che ulteriori fondi verranno reperiti dai nostri rappresentanti a Roma per aumentare i contributi alle aziende che già sono state ammesse al finanziamento».