Rissa a Ventimiglia, denunciati tre giovani - Riviera24

Ventimiglia. Tre cittadini turchi, di 23, 25 e 27 anni, sono stati denunciati a piede libero per rissa aggravata.

I fatti sono accaduti lunedì scorso, a Ventimiglia, quando gli agenti della Polizia di Stato di Stato e i militari della Guardia di Finanza sono intervenuti in via Hanbury per sedare la rissa tra giovani stranieri.

Il rapido intervento ha immediatamente interrotto il violento parapiglia, con persone che tentavano di colpirsi a vicenda utilizzando bottiglie e altre armi improprie.

All’arrivo degli operatori i partecipanti hanno tentato di dileguarsi, ma tre sono stati fermati, identificati e sottoposti ad indagine.

Mentre uno è risultato titolare di carta di soggiorno e residente in Italia, gli altri due sono domiciliati in Francia.

L’azione è stata risolutiva. L’arrivo degli agenti ha interrotto la contesa ed ha impedito che degenerasse ulteriormente.

Per lo stesso motivo nessuno ha riportato ferite, se si esclude una leggera escoriazione alla mano di uno dei fermati, medicata sul posto dai sanitari.

Una sbarra metallica e tre coltelli del tipo da cucina, lasciati cadere al suolo dai partecipanti durante il fuggifuggi, sono stati sottoposti a sequestro penale.

Le indagini dell’ufficio investigativo del Commissariato della Polizia di Stato di Ventimiglia sono tuttora in corso per individuare le altre persone coinvolte, eventuali testimoni e ricostruire la precisa dinamica dei fatti.

Gli accertamenti riguardano anche un pubblico esercizio ubicato nelle immediate vicinanze, nel quale i corrissanti avrebbero trascorso la serata e dove si presume sia iniziata la lite poi degenerata all’esterno del locale.

Tutti sono stati indagati in stato di libertà per rissa aggravata e deferiti all’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Imperia.