Riqualificazione di Bussana Vecchia, Palazzo Bellevue in cerca di idee

Sanremo. Passo importante in avanti da parte di Palazzo Bellevue nella riqualificazione di Bussana Vecchia. In ballo ci sono circa 20 milioni di euro che potrebbero arrivare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) dalla parte dedicata alla per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici.

Lo scorso dicembre, a tal proposito, il dirigente del settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri – l’ingegnere Danilo Burastero – ha partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, a una “call” alla presenza di altrettanti rappresentati della Regione Liguria, ANCI, Ministero, per l’illustrazione del progetto. Nel corso di tale incontro è emerso l’interesse dell’ente regionale a promuovere la partecipazione al bando, per riportare agli antichi splendori il borgo distrutto dal terremoto del 1887.

Ora però servono progetti. Ed è per questo che Palazzo Bellevue ha pubblicato una manifestazione di interesse con la quale si cercano piani finalizzati al restyling ed alla valorizzazione di quello che è anche conosciuto come il “borgo degli artisti”. Per maggiori in informazioni scarica Scheda finalizzata alla richiesta di partecipazione alla Manifestazione di interesse.