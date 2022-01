Riprende la serie D, in campo Rg Ticino-Sanremese

Sanremo. Il campionato serie D riprende il suo cammino regolare con le partite dell’ultima giornata del girone di andata in programma domenica 23 gennaio alle 14.30. Lo annuncia la Lnd.

Variazioni di orario

Alle 15.30 prendono le partite del girone H Molfetta-Nardò e Fasano-Gravina.

Variazioni di campo

Levico-Montebelluna (girone C) si gioca al campo sportivo “Mario Lona” di Lavis (Tn), Prato-Fanfulla (D) al campo “Piero Torrino” di Sesto Fiorentino (Fi) e Atletico Uri-Torres (G) al “Peppino Sau” di Usini (Ss).

Porte Chiuse

Folgore Caratese-Ponte S. Pietro (Girone B) si giocherà a porte chiuse al centro sportivo “Claudio Casati” di Verano Brianza (Mb) per motivi di pubblica sicurezza riguardanti l’impianto della società ospitante.

Rinvii

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle autorità sanitarie: (girone A) Asti-Fossano, Borgosesia-Lavagnese, Chieri-Gozzano, Varese-Pontdonnaz, Derthona-Novara, Ligorna-Casale e Imperia-Saluzzo; (girone B) Villa Valle-Breno; (girone C) Adriese-Delta Porto Tolle, Arzignano-Union Clodiense, Spinea-Cartigliano, Mestre-Dolomiti Bellunesi e San Martino Speme-Este; (girone D) Bagnolese-Aglianese, Progresso-Borgo San Donnino, Sammaurese-Real Forte Querceta e Tritium-Mezzolara; (girone E) Rieti-Montespaccato, Flaminia-Arezzo, Sporting Trestina-Follonica Gavorrano e Unipomezia-Foligno; (girone F) Alma Juventus Fano-Porto D’Ascoli, Castelnuovo Vomano-Vastogirardi e Matese-Trastevere; (girone G) Aprilia-Muravera, Giugliano-Cynthialbalonga, Real Monterotondo-Vis Artena e Sassari Latte Dolce-Arzachena; (girone H) Nola-Bisceglie, Francavilla-Mariglianese, Altamura-Casarano e Rotonda-Lavello; (girone I) Giarre-Licata e Trapani-Real Aversa.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Caronnese (Stefania Menicucci di Lanciano), Rg Ticino-Sanremese (Domenico Mallardi di Bari), Sestri Levante-Vado (Stefano Foresti di Bergamo).

Girone B

Arconatese-City Nova (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Caravaggio-Castellanzese (Gilberto Gregoris di Pescara), Folgore Caratese-Ponte S. Pietro (Gerardo Simone Caruso di Viterbo), Leon-Brianza Olginatese (Giuseppe Lascaro di Matera), Real Calepina-Legnano (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Sona-Desenzano Calvina (Antonio Di Reda di Molfetta), Franciacorta-Crema (Sergio Palmieri di Conegliano), Virtus Ciseranobergamo-Casatese (Marco Marchioni di Rieti), Vis Nova Giussano-Brusaporto (Alessio Marra di Mantova).

Girone C

Cattolica-Campodarsego (Enrico Eremitaggio di Ancona), Cjarlins Muzane-Caldiero Terme (Loris Graziano di Rossano), Levico Terme-Montebelluna (Duccio Mancini di Pistoia), Luparense-Ambrosiana (Valerio Bocchini di Roma 1).

Girone D

Forlì-Correggese (Erminio Cerbasi di Arezzo), Prato-Fanfulla (Francesco Gai di Carbonia), Sasso Marconi-Alcione (Alberto Munfuletto di Bra), Lentigione-Rimini (Giovanni Agostoni di Milano), Seravezza-Athletic Carpi (Umberto Spedale di Palermo), Ravenna-Ghiviborgo (Lorenzo Vacca di Saronno).

Girone E

Cannara-San Donato Tavarnelle (Fabrizio Ramondino di Palermo), Cascina-Poggibonsi (Carlo Esposito di Napoli), Badesse-Sangiovannese (Federico Muccignato di Pordenone), Pianese-Pro Livorno (Simone Di Renzo di Bolzano), Scandicci-Tiferno Lerchi (Mattia Mirri di Savona).

Girone F

Castelfidardo-Atletico Fiuggi (Cristiano Ursini di Pescara), Chieti-Recanatese (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Notaresco-Aurora Alto Casertano (Stefano Grassi di Forlì), Sambenedettese-Pineto (Andrea Mazzer di Conegliano), Tolentino-Montegiorgio (Guido Verrocchi di Sulmona), Vastese-Nereto (Riccardo Boiani di Pesaro).

Girone G

Afragolese-Nuova Florida (Giuseppe Rispoli di Locri), Atletico Uri-Torres (Fabrizio Pacella di Roma 2), Gladiator-Carbonia (Mauro Stabile di Padova), Lanusei-Cassino (Paolo Grieco di Ascoli Piceno), Insieme Formia-Ostamare (Marco Menozzi di Treviso).

Girone H

Brindisi-Virtus Matino (Francesco Zago di Conegliano), Fasano-Gravina (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno), San Giorgio-Casertana (Adil Bouabid di Prato), Molfetta-Nardò (Gerardo Garofalo di Torre del Greco), Nocerina-Bitonto (Emanuele Ceriello di Chiari), Sorrento-Audace Cerignola (Nicolò Rodigari di Bergamo).

Girone I

Castrovillari-Biancavilla (Davide Albano di Venezia), Acireale-Cavese (Julio Milan Silvera di Valdarno), Cittanova-Paternò (Luca Tagliente di Brindisi), Santa Maria Cilento-Gelbison (Antonio Monesi di Crotone), Sancataldese-Portici (Giovanni Tricarico di Verona), Rende-Fc Lamezia (Domenico Castellone di Napoli), Troina-San Luca (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno).