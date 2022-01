Ricicloni, il 25% dei nostri regali di Natale finsice sui social e sulle app di shopping

Imperia. Se pensavate di aver fatto colpo con il vostro regalo di Natale quest’anno, sappiate che un italiano su quattro li ricicla. E questa non è una novità, ma più una tradizione. Secondo il Codacons almeno una persona su 4 in Italia ricicla i doni che ha trovato sotto l’albero.

Dove finiscono i regali indesiderati? La metà dei regali, come vuole la tradizione, finirà ad amici e parenti mentre il 17% tornerà in negozio venendo sostituita con dei buoni, per chi ha la “fortuna” di avere uno scontrino di cortesia. Ma è la tecnologia ad aver modificato radicalmente le abitudini degli italiani: il 33% che prima trovava posto per i regali “sgraditi” in fondo all’armadio, oggi proverà a rivenderli sulle app dedicate, sui social network e siti di e-commerce.

Se vi è sorto il dubbio di aver fatto un regalo sbagliato, potete provare a cercarlo sui social o negli e-commerce, selezionando la provincia di Imperia. Se trovate in vendita il vostro dono… forse il prossimo anno sarà il caso di cambiare.