Pubblicato su Facebook il brano in gara, Gianni Morandi rischia la squalifica dal Festival di Sanremo 2022 - Riviera24

Sanremo. A meno di un mese dalla partenza della 72° edizione del Festival di Sanremo, uno dei suoi protagonisti potrebbe essere squalificato.

Si tratta di Gianni Morandi, in gara tra i Big della kermesse canora dove dovrebbe presentare “Apri tutte le porte“, brano scritto da Jovanotti, che nelle scorse ore è stato erroneamente pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del cantante in un video backstage dove è possibile ascoltarne buona parte in sottofondo.

Il post incriminato è stato rimosso mezz’ora dopo la pubblicazione, ma tanto è bastato per mettere in discussione la partecipazione di Morandi al Festival.

Secondo il regolamento della Rai, è infatti vietata la diffusione e l’ascolto degli inediti prima dell’evento musicale; l’organizzazione valuterà ora il da farsi e nelle prossime ore si esprimerà in merito all’accaduto.