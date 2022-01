Presidenti regione in visita al Quirinale, Toti: «Mattarella ha ricordato ruolo centrale delle Regioni per lotta a pandemia»

Roma. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, assieme agli altri presidenti di Regione, si è recato al Quirinale in visita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Con grande generosità e profondo senso delle istituzioni ha dato la sua disponibilità a continuare il suo mandato – afferma Toti – Il Presidente Mattarella anche oggi ci ha ricordato il ruolo centrale delle Regioni nella lotta alla pandemia e per la ripresa economica del Paese. Noi ci siamo, uniti per il bene comune, dopo 2 anni di riunioni in videoconferenza. Grazie Presidente, ripartiamo da qui».