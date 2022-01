Cuneo. Sabato 29 gennaio Prato Nevoso ospita la selezione zonale del 40° Pinocchio Sugli Sci, la rassegna giovanile di sci alpino tra le 5 più importanti al mondo organizzata dallo Sci Club Pinocchio di Pescia.

L’edizione 2022 della manifestazione è partita nel migliore dei modi, con nevicate abbondanti in tutta Italia e tanta voglia di tornare a sciare dopo mesi di lontananza dalle piste: la competizione ha preso il via a inizio gennaio e proseguirà fino a fine marzo 2022, con oltre 20 selezioni zonali in tutta Italia, il tour sulla neve del Villaggio di Pinocchio e sette giorni di Finali Nazionali ed Internazionali all’Abetone sulla Montagna Pistoiese (27 marzo – 1° aprile).

«Il Pinocchio Sugli Sci, che quest’anno spegne 40 candeline, è parte della storia sciistica italiana e rappresenta anche un momento di crescita per tanti piccoli atleti che per la prima volta si approcciano alle gare in un contesto agonistico di alto livello – racconta Franco Giachini, presidente dello Sci Club Pinocchio e patron dell’evento –Piccoli sciatori che alle volte diventano grandi campioni, come è stato per Sofia Goggia, Federica Brignone, Lara Gut, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Elena Curtoni, Petra Vlhová, Ilka Stuhec, Eva Maria Brem, Anna Veith-Fenninger, Viktoria Rebensburg, Clément Noël, Tina Weirather, Henrik Kristoffersen, Nina Løseth, Ivica Kostelic, Janica Kostelic, Max Blardone, Marcel Hirscher e tantissimi altri protagonisti del circo bianco di oggi e di ieri».

Sabato 29 gennaio i giovani sciatori della Regione Liguria delle categorie maschili e femminili U9/Baby 1, U10/Baby 2, U11/Cuccioli 1, U12/Cuccioli 2, U14/Ragazzi e U16/Allievi si daranno battaglia con una prova di slalom gigante sulla Pista 3. Organizzazione a cura dello SC Prato Nevoso GAM Genova in collaborazione con Prato Nevoso spa (per info: postmaster@gamcervinogenova.it). I vincitori della selezione accederanno direttamente alle finali nazionali all’Abetone.

Qui i più piccoli si contenderanno l’ambito Pinocchio d’Oro, assegnato al vincitore di ogni categoria, mentre Ragazzi e Allievi si daranno battaglia per aggiudicarsi un posto nel mitico Albo d’Oro di Pinocchio ed entrare a far parte del Team Italia che incontrerà le delegazioni estere nel corso delle finali internazionali.

Ad animare la selezione prima e dopo le gare ci sarà il Villaggio Itinerante di Pinocchio. Presso l’oasi invernale gli atleti potranno rifocillarsi prima e dopo le gare in totale sicurezza grazie al protocollo anti-covid messo a punto dall’organizzazione.

Da quest’anno Official Charity Partner della manifestazione è Dynamo Camp, Onlus che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie. Le attività sono offerte presso Dynamo Camp, luogo meraviglioso situato a Limestre (Pistoia), al limitare di un’oasi affiliata WWF, e in ospedali, associazioni e Dynamo City Camp in numerose città. A Dynamo Camp in particolare verranno devoluti 2 per ogni iscrizione alle selezioni e 4 per ogni iscrizione alla finale. Staff e volontari Dynamo saranno presenti in tutte le tappe per far conoscere il progetto. Per tutte le info e il calendario aggiornato visitare il sito www.pinocchiosci.com.