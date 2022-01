Portosole scalo Vip del Festival, Costa Toscana arriva domenica

Sanremo. Portosole scalo nautico per i Vip del Festival 2022. Sono iniziati ieri, nella zona del molo corto dell’approdo turistico cittadino, i lavori di allestimento degli spazi destinati all’hospitality e allo screening preventivo per gli ospiti che saliranno a bordo della Costa Toscana.

Ancorata attualmente a Civitavecchia, la nave da crociera, varata a dicembre, arriverà a Sanremo domenica mattina. Il viaggio durerà circa una mezza giornata. Le ancore verranno gettate a poco più di mezzo miglio dalla costa (ad un chilometro di distanza dalla diga foranea del Porto Vecchio). A vigilare giorno e notte sull’ammiraglia del gruppo crocieristico genovese ci saranno le motovedette della guardia costiera, per l’occasione ad organico potenziato per garantire la sicurezza di tutta l’operazione.

Nella giornata di oggi la Capitaneria di Porto matuziana, al comando del tenente di vascello Carmela D’Abronzo, emanerà un’ordinanza per regolare la viabilità dei tender previsti in entrata e in uscita dall’attracco unico di Portosole. L’ipotesi di un secondo punto d’approdo a piazzale Vesco era stata scartata per ragioni di praticità.

A Portosole sono attesi i Vip che parteciperanno alle dirette di Radio2 trasmesse dalla nave. Ad inaugurare il primo viaggio terra-nave della storia del Festival potrebbe essere Orietta Berti che condurrà i programmi targati Rai dedicati alla kermesse.