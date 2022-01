Pontedassio, nuove aule per le medie e le classi IV e V elementare - Riviera24

Pontedassio. Lunedì 10 gennaio con la ripresa delle attività didattiche si sposteranno nella nuova scuola le classi quarta e quinta elementare e le ultime due classi della secondaria di primo grado I L e II M, ospitate dal parroco nell’edificio delle opere parrocchiali per quattro anni.

Il sindaco Ilvo Calzia fa il punto sulla situazione delle scuole a Pontedassio: «Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente Don Matteo per la collaborazione fornita e per la lunga “sopportazione”. Ringrazio anche i consiglieri comunali Luca Fraate, Alberto Palumbo e Marco Piana che in questi giorni di festività si sono adoperati in prima persona per il trasloco dei banchi dalle opere parrocchiali e dal comune nelle aule, insieme a cattedre e armadi nuovi. Gli studenti potranno usufruire delle prime 4 aule. A fine gennaio saranno a disposizione ulteriori 4 aule sulle 12 previste. Il percorso è stato piuttosto laborioso in quanto è iniziato nel 2017 con la precedente amministrazione comunale e prevedeva la demolizione completa di una parte della scuola con la ricostruzione e l’ampliamento, in modo da ospitare in un unico plesso tutte le classi della scuola primaria e secondaria».

«Dopo oltre due anni dall’inizio del cantiere – prosegue il primo cittadino – con l’arrivo della nuova amministrazione, l’intervento risultava essere in forte ritardo sull’avanzamento dei lavori. Erano stai infatti eseguiti soltanto i lavori strutturali con la copertura e parte dei tamponamenti esterni. I motivi sostenuti dalla ditta esecutrice e dai tecnici, a fronte di circa l’80% delle risorse già spese, non erano giustificabili. L’amministrazione ha ritenuto necessario nominare un nuovo tecnico e uno studio legale per verificare la corrispondenza tra i lavori eseguiti, le somme erogate e i ritardi accumulati. Le risultanze di tali verifiche sono state discusse con i responsabili della ditta, ma non si è trovato un accordo. L’amministrazione ha proceduto alla rescissione del contratto con richiesta danni per i lavori mancanti e con l’aggiunta di penali perché nel frattempo la ditta aveva abbandonato il cantiere senza fornire spiegazioni».

«L’amministrazione si è attivata, anche durante la pandemia, dapprima per eseguire i lavori nella porzione di scuola vecchia non demolita, che nel 2020 è stata completamente ristrutturata. Al contempo ha apportato alcune modifiche importanti al progetto originario e ha riappaltato a una nuova ditta parte dei lavori di completamento in funzione delle poche somme ancora a disposizione. Stiamo cercando di reperire i fondi per ultimare le 4 aule rimanenti e la mensa, che per quest’anno scolastico resta nella solita sede. In questo periodo complicato consegnare nuove aule è per l’amministrazione un forte segnale di vicinanza e di fiducia a tutti i bambini e i ragazzi. Buon rientro a scuola» conclude il sindaco Calzia.