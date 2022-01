Poker, la pandemia non ferma il tournament director sanremese Christian Scalzi - Riviera24

Sanremo. Dalla Città dei Fiori il poker tournament director Christian Scalzi si appresta ad affrontare un 2022 ricco di impegni. Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia da covid 19 il Christian ora si trova a Cipro per per il Merit Poker Western Series, un torneo da 2,5 milioni di dollari garantiti. Con la stessa organizzazione andrà dunque in Montenegro a metà febbraio, dal 15 al 22, per un festival da 777mila euro.

In mezzo c’è però, dal 24 al 30 gennaio, sarò l’IPO Master a Mendrisio, dove finalmente Scalzi si potrà recare in mcchina, senza essere costretto a voli aerei da globetrotter. E’ sicuramente apprezzabile – spiega il poker director – lo sforzo di Admiral Casino di investire sul poker riaprendo uno spazio così importante dedicato al gioco dal vivo. In Italia, per causa del coronavirus, è stato quasi impossibile negli ultimi due anni”. Altra tappa, dal 2 al 7 marzo, sarà in Russia a Rozvadov, un festival da 300mila euro garantiti da 300 euro, al quale a breve seguiranno altre 3 o 4 tappe in Europa.