Pista ciclabile, Confcommercio di Imperia al fianco dei commercianti di Borgo San Moro - Riviera24

Imperia. In merito ai lavori per la nuova pista ciclabile di Imperia, che riguarderanno in modo importante la viabilità della zona di Borgo San Moro, la Confcommercio cittadina è subito intervenuta, chiedendo, già la settimana scorsa, un incontro con l’Amministrazione comunale prima dell’avvio degli interventi. Il presidente cittadino Marco Gorlero giudica importante l’apertura in questo senso annunciata dal sindaco

Claudio Scajola.

Sottolinea Marco Gorlero, presidente cittadino di Confcommercio Imperia: «Siamo lieti della decisione del sindaco Claudio Scajola di prendere in considerazione le esigenze dei commercianti, a fronte del corposo intervento che riguarderà la zona di Borgo San Moro. Avevamo già chiesto un incontro con l’Amministrazione comunale, con una pec inviata lo scorso 14 gennaio, proprio per studiare l’avanzamento dei lavori, in modo compatibile con le esigenze dei commercianti. Sarà necessario affrontare insieme la questione, per trovare le giuste sinergie affinché i lavori per l’importante opera possano essere svolti con i minori disagi possibili per i commercianti della zona. Per questo attendiamo fiduciosi di incontrare l’Amministrazione comunale».