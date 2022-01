Perinaldo, ciclista finisce in un dirupo: allertato elisoccorso

Perinaldo. Mobilitazione di soccorsi per un ciclista precipitato in un dirupo mentre percorreva un sentiero nel bosco a Perinaldo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il personale sanitario. Vista la zona impervia, la centrale operativa del 118 ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso Drago 70 dei vigili del fuoco, che recupererà il ferito per portarlo in ospedale.

A quanto sembra, l’uomo avrebbe riportato una ferita al capo e forse qualche altra lesione, ma l’intervento è ancora in corso e non si hanno ulteriori notizie sulle condizioni del ciclista.