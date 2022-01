Ottimi risultati per l'Atletica 2000 Bordighera a Imperia - Riviera24

Bordighera. Ottimi risultati per l’Atletica 2000 Bordighera nel fine settimana a Imperia.

In una bellissima giornata di sport giovanile, sabato, i portacolori della società di atletica di Bordighera, nel nuovo complesso sportivo Lagorio, sono riusciti ad ottenere dei piazzamenti soddisfacenti. Nelle gare singole tra le cadette Morgana Simonetta è arrivata seconda nei 500 m in 1:43.36, Ginevra Simonetta, invece, si è piazzata sesta, nona Michelle Pittavino. Tra le ragazze Matilde Fiscaletti è giunta tredicesima nei 60 m, dodicesima nel salto in lungo e tredicesima nei 500 m, mentre Zoe Gaggero si è piazzata 19esima nei 60 m, diciannovesima nel salto in lungo e nona nei 500 m. Tra gli esordienti f10 Sara Busacca si è piazzata ottava nei 50 m e ottava nei 400 m, mentre Elsa Albertieri è arrivata dodicesima nei 50 m e nona nei 400 m. Tra gli esordienti f10 vortex Elsa Amalberti è giunta ottava mentre Sara Busacca nona.

Tra i cadetti Gabriele Ferrara si è piazzato secondo nei 500 m in 1:14.89. Tra i ragazzi Andrea Monaco è giunto quarto nei 60 m, decimo nel salto in lungo e quarto nei 500 m. Tra gli esordienti m10, nei 400 m, Giacomo Amalberti è arrivato settimo, Aram Bartoletti tredicesimo, Dino Borri sedicesimo e Mathias Corradin diciannovesimo. Tra gli esordienti m10 vortex Aram Bartoletti si è piazzato secondo, Giacomo Amalberti terzo, Dino Borri sesto e Mathias Corradin tredicesimo.

In base ai punteggi accumulati nelle tre gare di triathlon tra gli esordienti m10 Giacomo Amalberti si è piazzato quarto, Dino Borri decimo, Aram Bartoletti undicesimo e Mathias Corradin diciottesimo, mentre tra gli esordienti f10 Sara Busalla si è posizionata decima, dodicesima invece Elsa Albertieri. Tra i ragazzi Andrea Monaco si è piazzato quinto mentre tra le ragazze Matilde Fiscaletti tredicesima, sedicesima Zoe Gaggero.

«Le gare sono andate bene» – fa sapere l’Atletica 2000 Bordighera.