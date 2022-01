Ospedaletti. Notte movimentata nella cittadina delle rose, dove sono stati commessi tre furti con spaccata ai danni dell’Osteria di via Roma, del ristorante Cantuccio di via XX Settembre e di uno stabilimento balneare. In quest’ultimo caso, dopo essere entrati, i ladri hanno cercato di manomettere il sistema di videosorveglianza.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Ospedaletti e della compagnia di Bordighera.