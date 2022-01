Ospedaletti, l'asta per la galleria commerciale va deserta ma Area24 assegna - Riviera24

Ospedaletti. E’ scaduto ieri il termine per la presentazione delle offerte per l’acquisto della galleria commerciale, sotto la ciclabile, messa all’asta dai liquidatori di Area24. L’immobile, al grezzo, si trova fronte piazzale al mare (foto), a due passi dall’ex stazione ferroviaria. Alle 13 di ieri, presso la sede di Area24, sita nel Comune di Santo Stefano al Mare, non è arrivata alcuna busta. L’ultima asta era stata rilanciata in seguito al deposito di un’offerta irrevocabile di acquisto presentata da imprenditori locali nei mesi scorsi.

Stando a quanto confermato dagli stessi liquidatori che seguono la procedura, ora che l’asta è andata deserta si può procedere con l’assegnazione diretta. A prevederlo è il bando pubblico, quando specifica che: “Qualora non pervenga alcuna offerta di importo superiore al prezzo base d’asta entro il termine sopra indicato del 24 gennaio 2022 alle 13, la Società procederà all’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto sopra richiamata, avente scadenza il giorno 15/02/2022″.

Il prezzo fissato per la galleria commerciale incompiuta, realizzata con i fondi del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è di 230 mila euro. Per l’aggiudicatario si tratta di un vero affare (nonostante i problemi di infiltrazione d’acqua che affliggono la struttura), se si pensa che il primo valore assegnato al compendio, nel luglio del 2020, era stato di 900 mila, poi ribassato a 750 mila nella seconda asta tenutasi il primo gennaio del 2021. Solo l’anno scorso Area24 aveva aggiudicato l’ex stazione dei treni della Città delle Rose ad una nota società di nolo bici che opera sulla ciclabile, per un importo di circa 1 milione di euro. L’ex scalo dei treni è destinato a trasformarsi in un bike hotel con ristorante e Spa.