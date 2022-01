Ospedaletti, bike hotel nell’ex stazione: progetto per ristorante e Spa

Ospedaletti. Prosegue l’iter per la riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria della Città delle Rose. La proprietà dell’immobile ha predisposto una prima bozza di progetto per la realizzazione di un bike hotel nei cui dettagli si trovano un ristorante al piano terra, una mini Spa con piscina a sfioro più due saune ricavate nell’interrato, il recupero dell’antica biglietteria e quindi i due piani alti da destinare alle camere per gli ospiti.

L’ex stazione era stata aggiudicata da Area24 l’anno scorso ad una nota società di noleggio bici per circa 1 milione di euro. Il progetto di riqualificazione – visionato in anteprima dal sindaco Cimiotti – prevede interventi di ristrutturazione per oltre 2 milioni. L’edificio storico che ha ospitato l’ex scalo ferroviario è soggetto a vincolo architettonico sia interno che esterno. Per questo motivo, il primo via libera atteso è quello della soprintendenza alle Belle Arti. Successivamente al Comune spetterà lo svincolo dalla destinazione d’uso a municipio dell’edificio, destinazione assegnata durante il primo mandato dell’amministrazione Crespi. Stando al cronoprogramma dei proponenti, tutte le autorizzazioni dovrebbero essere concesse entro il 2022. Il termine dei lavori è fissato nell’ottobre del 2023.

Intanto c’è una svolta che riguarda i fabbricati incompiuti legati ai fondi per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. La galleria commerciale sita tra l’ex stazione dei treni e l’ex deposito merci (ora adibito a sala polifunzionale denominata La Piccola), è finita al centro di una proposta irrevocabile di acquisto da parte di imprenditori della zona. Sulla base di tale proposta, la galleria sotto la ciclabile – costituita da locali al grezzo e soggetta a vari problemi di infiltrazione d’acqua – è stata nuovamente messa all’asta da Area24 al prezzo di partenza di 230 mila euro. Un possibile vero affare se si pensa che il primo valore assegnato al compendio nel luglio del 2020 era stato di 900 mila, poi ribassato a 750 mila al primo gennaio del 2021.

Con la messa in sicurezza in corso del piazza al Mare ad opera dell’amministrazione Cimiotti, l’area della ciclabile che si trova nel triangolo tra la “Piccola”, il piazzale stesso e l’ex stazione sembra finalmente destinato ad una completa riqualificazione, dopo anni di incuria e degrado.