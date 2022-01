Orientamenti 2022 fa tappa a Sanremo - Riviera24

Sanremo. In occasione del Festival di Sanremo torna il tour di Orientamenti con tanti appuntamenti online dedicati alle scuole, agli insegnanti e alle famiglie.

Per la scuola primaria il 3 febbraio si terrà un incontro dedicato al corretto utilizzo di internet e dei social in collaborazione con la polizia postale. Per gli studenti della scuola secondaria di I grado il 1 e il 2 febbraio si terranno incontri dedicati al corretto utilizzo di internet e dei social in collaborazione con la polizia postale mentre il 31 gennaio gli studenti della scuola secondaria di I grado potranno scoprire il mondo dello spettacolo e conoscere più da vicino i mestieri dello scenografo e del costumista.

Per gli studenti della scuola secondaria di II grado e dei corsi IeFP il 31 gennaio si terrà un incontro dedicato al corretto utilizzo di internet e dei social in collaborazione con la polizia postale; il 31 gennaio l’assessore al turismo Gianni Berrino promuove un incontro per presentare progetti e buone pratiche dal mondo delle aziende del turismo mentre il 2 febbraio gli studenti potranno scoprire il mondo dello spettacolo e conoscere più da vicino i mestieri dello scenografo e dell’assistente di produzione. Le attività potranno essere certificate come ore PCTO.