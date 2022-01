Nuovo accordo di valorizzazione tra direzione regionale Musei Liguria e Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sanremo. E’ stato siglato l’accordo di valorizzazione tra direzione regionale Musei Liguria e Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo per la realizzazione di concerti al Forte Santa Tecla di Sanremo e all’Area archeologica di Nervia – Teatro romano di Ventimiglia.

Il grande maestro Claudio Abbado diceva: «La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri, le biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti». Sicuramente tra questi “acquedotti” ci sono anche i musei e i luoghi che conservano le storie del territorio e che diventano spazi privilegiati dove vivere la cultura in molteplici forme. A partire da questa visione l’accordo di valorizzazione siglato tra la direzione regionale Musei Liguria e la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo si può leggere come un importante snodo di un’immaginaria rete in grado di abbracciare e “portare acqua” a tutta la città.

Una collaborazione iniziata lo scorso anno con le Giornate Europee del Patrimonio nel settembre 2021; la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha realizzato diversi concerti presso Forte Santa Tecla a Sanremo e al Teatro Romano di Ventimiglia – Area archeologica di Nervia. Appuntamenti che hanno ricevuto grande consenso da parte del pubblico e hanno rappresentato l’occasione per le realtà coinvolte di lavorare in accordo, scoprendo visioni e valori comuni, che si traducono ora in un importante protocollo di intesa per la realizzazione di nuove iniziative nel 2022.

«Un accordo che costituisce un elemento importante per valorizzare la musica dal vivo e due importanti luoghi della cultura del territorio – dice Alessandra Guerrini, direttore regionale Musei Liguria: «L’accordo complessivo

che abbiamo siglato con la Fondazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo ci consentirà di incrementare le nostre attività, di diffondere la cultura musicale nel nostro territorio e coltivare un rapporto di amicizia e collaborazione culturale con una realtà importante del ponente ligure».

Filippo Biolè, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo: «Sono veramente molto felice per il protocollo di intesa che abbiamo siglato con la dottoressa Guerrini, direttrice di Palazzo Reale e della direzione regionale Musei Liguria. Si tratta di un punto di svolta che consentirà di valorizzare due siti importanti sotto il profilo storico artistico quali l’Area Archeologica di Nervia – e quindi il Teatro Romano di Ventimiglia – e il Forte di Santa Tecla a Sanremo. Un accordo che porta a facilitare la programmazione di eventi culturali musicali in luoghi straordinari per questo tipo di attività».

“Al Teatro Romano di Ventimiglia, arte, archeologia e musica…” L’Area Archeologica di Nervia si trova nel comune di Ventimiglia e custodisce le testimonianze di Albintimilium, antica città romana di età imperiale ai confini con la Gallia. Nel sito archeologico è possibile visitare i resti delle terme e del teatro antico costruito tra il II e il III secolo d.C. nel periodo di maggior benessere della città. Il Teatro Romano, luogo di aggregazione fondamentale per i cittadini romani ospitava spettacoli di intrattenimento e forse anche tribune politiche. Fu riscoperto a partire dal 1852 e negli ultimi anni è stato oggetto di un lungo restauro, che ha permesso di restituire la struttura alla sua vocazione originaria. Realizzato in pietra della Turbie, un calcare locale simile al marmo, il teatro è oggi uno dei meglio conservati dell’Italia settentrionale.

Valentina Fiore, direttrice dell’Area archeologica di Nervia: «Grazie all’accordo di valorizzazione siglato con La Fondazione Sinfonica l’Area Archeologica di Nervia e il suo straordinario Teatro Romano potranno avvalersi di un nuovo e importante partner. Arte, archeologia e musica diventeranno protagonisti dei nostri siti culturali».

“In primavera i concerti della Sinfonica a Forte di Santa Tecla”. Costruito tra 1755-76 per disposizione della Repubblica di Genova, non con scopi difensivi bensì per “tenere a dovere i sanremesi” il Forte di Santa Tecla è uno dei rari esempi di fortificazione settecentesca rimasti intatti. Oggi è aperto in occasione di mostre, eventi e incontri. Alberto Parodi, direttore del Forte Santa Tecla: «Siamo felici di dare vita ad una nuova collaborazione con una delle realtà culturali più prestigiose del territorio. Grazie a questo accordo Santa Tecla si propone già a partire da questa primavera come palcoscenico aperto al territorio e a tutte le eccellenze culturali».

“I luoghi e protagonisti dell’accordo in un video”. Luoghi e i protagonisti dell’accordo in un breve video disponibile sul canale YouTube dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: https://youtube.com/watch?v=5wFGfM6tXYc&feature=share.

Per informazioni e programmi:

● Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo: www.sinfonicasanremo.it

● Area Archeologica di Nervia: https://nervia.beniculturali.it/

● Forte Santa Tecla: https://www.musei.liguria.beniculturali.it/musei?mid=5072&nome=forte-santa-tecla.