Nuove prospettive per il turismo enogastronomico. A Imperia si svolge l’incontro “A scuola di Food Ambassador”

Imperia. Si é appena svolto presso l’auditorium della Camera di Commercio l’incontro “A scuola di “Food Ambassador”” organizzato dall’agenzia “In Liguria” in collaborazione con la Regione Liguria e la Camera di Commercio.

Un incontro di formazione per rafforzare l’alleanza fra il settore produttivo enogastronomico con le sue eccellenze DOP e il settore turistico e dell’accoglienza; un’iniziativa per approfondire e sviluppare la collaborazione tra le aziende in vista dei futuri sviluppi del mondo del turismo.

All’incontro erano presenti le principali figure istituzionali promotrici dell’iniziativa: il vicepresidente della regione Alessandro Piana, l’assessore al turismo Gianni Berrino e il presidente della camera di commercio Enrico Lupi che sono intervenute evidenziando l’importanza di queste iniziative per potenziare e sviluppare il settore enogastronomico e turistico della regione.