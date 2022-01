Nuove aree per attività turistico ricreative a Ventimiglia, Scullino: «Si svilupperanno parasailing, sup, canoa e sport del mare»

Ventimiglia. Grosse novità la prossima estate a Ventimiglia grazie all’introduzione delle nuove regole all’interno del Piano Urbano Demaniale (PUD). «Dopo la modifica del Pud – spiega l’assessore alla pianificazione e al demanio, Tiziana Panetta – con l’inserimento di due nuove aree per attività turistico ricreative, nella zona di Nervia e a Marina San Giuseppe, abbiamo avviato la procedura per una manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, inserendo anche l’area già in concessione demaniale a Latte».

E’ stata perciò emessa una determina per avviare la procedura di affidamento nei termini indicati dalla Giunta Comunale per i seguenti soggetti che risultano aggiudicatari provvisori per le seguenti aree:

– per la gestione dell’area di Nervia, acquisita al protocollo comunale n° 53183 del 24.12.2021, da parte del signor Philippe Jarlot, in rappresentanza della ditta Glissn’fly P.IVA IT01681380083;

– per la gestione dell’area individuata a Marina S. Giuseppe, acquisita al protocollo comunale n° 53254 del 24.12.2021 da parte del signor Paolo Ghione in rappresentanza della ditta Mareco s.r.l. P.IVA 01745140085;

– per la gestione dell’area individuata a Latte, acquisita al protocollo comunale n° 53565 del 28.12.2021, consegnata a mano il 21.12.2021, entro i termini da parte del signor Diego D’ambrosio dell’Associazione Polisportiva Ventimiglia Outdoor A.S.D., oggetto di regolarizzazione sul portale Sid. La durata prevista per le nuove concessioni è stata di 4 anni ai sensi dell’art. 45 bis C. Navigazione e sempre all’interno di quanto previsto dal PUD.

«Dopo la pubblicazione del bando – continua l’assessore Panetta – sono pervenute tre distinte manifestazioni di interesse, una per ogni area da concedere in concessione demaniale, questo ha consentito di procedere direttamente con l’assegnazione, senza dover procedere con la gara tra i partecipanti. Le prime due saranno con affidamento stagionale, come prevede la normativa, quali concessioni temporanee per sei mesi e la terza, come detto per 4 anni in regime di 45 bis, essendo una concessione già in capo al comune. È stata, quindi, inviata ai singoli partecipanti la determinazione del dirigente per poter procedere all’assegnazione ai soggetti risultati aggiudicatari, che dovranno depositare il progetto definitivo funzionale dell’attività da svolgere».

«Una grande soddisfazione ed una svolta a livello turistico, dichiara il sindaco Scullino – un plauso ai miei assessori e agli uffici. Nell’area a Nervia ci sarà la nuova attività di parasailing, una novità assoluta per la nostra zona, e a Marina San Giuseppe aprirà una vera e propria scuola di mare dove verranno introdotti gli interessati ai vari e molteplici sport del mare. Infine a Latte si svilupperanno le attività di sup e canoa».

L’assessore allo sport Simone Bertolucci esprime invece la sua soddisfazione e contentezza che ci sia stato questo affidamento ad associazioni che possano implementare lo sport a Ventimiglia: «Dando servizi di questo tipo sicuramente ne gioverà il turismo ed in particolare il turismo sportivo marittimo. L’approvazione del Pud che l’Amministrazione Scullino ha voluto con convinzione con queste nuove disposizioni è stata una decisione vincente».