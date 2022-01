Niente palco in piazza, per il Festival spunta l'ipotesi Alfano - Riviera24

Sanremo. Una trasmissione, collegamento o programma targato Rai dall’auditorium Alfano durante la settimana del Festival della Canzone Italiana o registrato in anteprima e ritrasmesso nel corso delle dirette dall’Ariston. E’ questa l’ipotesi sul tavolo del sindaco Alberto Biancheri dopo che il Comune ha dovuto prendere atto dell’impossibilità tecnica di realizzare, per il secondo anno consecutivo, l’evento del palco in piazza Colombo a causa del protrarsi dell’emergenza Covid.

Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino, intervenuto, questa mattina, nel corso della visita del sottosegretario Andrea Costa all’ospedale Borea di Sanremo. «Il prossimo sarà un Festival che fino a tre mesi fa nessuno si sarebbe immaginato di dover affrontare. La situazione Covid ci preoccupa ma d’altro canto avremo a disposizione le nuove misure del governo in vigore da questo 10 gennaio. L’unica certezza è data dal pubblico all’Ariston che tornerà ad essere presente. Mentre non ci sarà il palco in piazza Colombo, evento altrimenti difficile da gestire. Tuttavia, è notizia di queste ore che stiamo lavorando con Rai all’opzione di un evento all’auditorium Alfano i cui dettagli sono in fase di discussione», – ha commentato il sindaco Biancheri.

(Il Nutella stage nella prima edizione del 2019)