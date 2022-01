Nessun acquirente per gli immobili in liquidazione di "Area24". Il primo avviso pubblico nel 2020, oggi il quarto - Riviera24

Santo Stefano al Mare – Ospedaletti. Dopo un anno e mezzo e tre avvisi pubblici, non hanno ancora trovato un acquirente gli immobili siti nel parco costiero “Riviera dei Fiori” in due comuni. E’ dal 23 luglio 2020 che gli immobili in questione, in liquidazione da Area24 per l’alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà della società, sono sul mercato.

Dopo l’apertura delle buste del 24 gennaio 2022, andata deserta, è stato pubblicato questa mattina un ulteriore ribasso per la vendita gli immobili e i terreni i siti in questione, nel comune di Santo Stefano al Mare e in quello di Ospedaletti.

Per quanto riguarda Santo Stefano al Mare gli immobili sono tre unità residenziali con rispettivo box al prezzo d’asta di € 260.000,00.

Nel Comune di Ospedaletti si tratta di un terreno in zona Byblos, prezzo d’asta € 100.000,00; due terreni edificabili, prezzo d’asta € 250.000,00

Il nuovo e quarto (in ordine cronologico) termine per presentare la domanda è fissato all’11 febbraio 2022.