Multato per aver ripulito campetto di Villa Peppina, commerciante sanremese vince il ricorso e dona equivalente al Gaslini - Riviera24

Sanremo. Ha vinto il ricorso presentato contro la multa che gli era stata elevata dalla Polizia Municipale e, con i soldi risparmiate dalla sanzione ha effettuato una donazione all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Protagonisti del bel gesto è un commerciante di Sanremo oggi in pensione, Francesco Esposito.

Otto mesi fa, Esposito era stato multato dalla polizia municipale perché, armato di sacchetti per la raccolta differenziata, aveva ripulito il campetto di Villa Peppina in cui ogni giorno accompagnava il nipotino. Stanco di trovarvi mascherine, cartacce, bottiglie e immondizia di ogni genere, il nonno aveva preso guanti e ramazza e si era messo a pulire. E non solo: aveva anche riparato la recinzione, rotta in più punti e dunque pericolosa soprattutto per i bimbi, e le reti dei canestri da basket.

Ma l’alto senso civico dell’uomo, era stato vanificato dall’utilizzo di alcuni sacchetti ricevuti da Amaie Energia, sui quali è quindi presente il codice identificativo con i suoi dati: i vigili erano arrivati subito a lui, e, pensando che avesse scelto il campetto per liberarsi dei propri rifiuti lo avevano sanzionato.

A quel punto Esposito aveva subito fatto ricorso contro quella che riteneva a tutti gli effetti un’ingiustizia. «Tutti parlano e nessuno fa niente, per quello ho deciso di pulire l’area», aveva spiegato, criticando chi, per il decoro del parco, non aveva invece mosso un dito. Alla fine la buona volontà è venuta a galla e la sanzione, 114 euro in tutto, che gli era stata comminata è stata archiviata. L’equivoco è stato ampiamente chiarito e l’ex commerciante, che ha specificato di non aver fatto ricorso per i soldi ma per una questione di principio, ha deciso ancora una volta di fare qualcosa per il bene di tutti. Quei soldi “risparmiati”, infatti, non li ha tenuti per sé, ma li ha devoluti al Gaslini.