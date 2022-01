Morto in carcere Mario Bonturi. Era accusato dell’omicidio del gioielliere sanremese Amoretti

Milano. E’ morto l’uomo accusato di aver assassinato Luciano Amoretti, 75 anni. L’ex commerciante di orologi sanremese era stato ucciso nella notte tra il primo e il 2 di agosto del 2020, all’interno della propria abitazione in corso Garibaldi, nel cuore della Città dei Fiori, con un colpo di “mazzetta” alla testa.

Il presunto killer, Mario Bonturi, 64 anni, era un mercante di preziosi di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, al momento detenuto nel carcere milanese di Opera. Il decesso sarebbe riconducibile ad un malore. La morte del reo, unico imputato, farà dunque chiudere il processo, in scena in Corte d’Assise in tribunale a Imperia. La data prossima del procedimento sarebbe stata quella del 13 gennaio, giovedì prossimo, quando sarebbe stata la volta della requisitoria da parte del pm.

