«Momento politico delicatissimo», vertice FdI a Imperia e Taggia. Presente coordinatore regionale Matteo Rosso

Imperia. Giornata importante domani, lunedì 31 gennaio, per Fratelli d’Italia della provincia di Imperia: il coordinatore regionale Matteo Rosso, l’assessore regionale Gianni Berrino e il consigliere regionale Veronica Russo non perdono tempo e dopo la “burrascosa” elezione del Capo dello Stato, chiamano subito a raccolta i dirigenti e gli amministratori locali del partito di Fratelli d’Italia della provincia di Imperia, prima incontrando una delegazione ad Imperia e poi una seconda delegazione ad Arma di Taggia.

Sotto la regia del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Fabrizio Cravero, che introdurrà i due incontri, alle 14.45 presso l’Hotel Rossini di Imperia Rosso, Berrino e Russo incontreranno i dirigenti e gli amministratori della zona compresa tra il Golfo Dianese, Imperia ed entroterra: sono previsti gli interventi di Giossi Massa e Francesco Bregolin. Importante, anche se non tra i relatori, la presenza di Valerio Urso, sindaco di San Bartolomeo al Mare.

A seguire, alle ore 16.30 presso il Ristorante Punta Mare di Arma di Taggia, Matteo Rosso, Gianni Berrino e Veronica Russo incontreranno i dirigenti e gli amministratori delle zone più a Ponente della nostra provincia: anche in questo caso sono attesi gli interventi di Lorenza Bellini, Fabio Perri, di Antonino Consiglio e di Sergio Alberti. A dare il suo prezioso apporto anche Luca Lombardi, capogruppo di FdI in Consiglio Comunale a Sanremo.

Tutti e due gli incontri vedranno la presenza del consigliere provinciale e sindaco di Molini di Triora Manuela Sasso e del responsabile regionale per gli Enti Locali Paolo Strescino.

Gli incontri si svolgeranno in forma privata.