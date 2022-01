Migranti e nuova viabilità nel quartiere di San Secondo, Pd di Ventimiglia: «Situazione sfuggita di mano» - Riviera24

Ventimiglia. «Dopo aver letto ieri l’accorato appello del comitato di quartiere di San Secondo rivolto all’Asl, non possiamo non rimarcare la palese incapacità di questa amministrazione nella gestione del fenomeno migratorio. E’ infatti chiaro a tutti che prevedere un centro di accoglienza a Mortola non era altro che una “boutade”, tanto che non vi è nessun atto concreto verso la sua realizzazione» – dice il Circolo PD di Ventimiglia.

«Ormai è stato sprecato troppo tempo ed è evidente che la situazione, sfuggita di mano, può solo peggiorare. Mentre intere famiglie sono costrette a trascorrere la stagione invernale ai bordi delle strade, senza alcuna protezione, un intero quartiere della città sconta l’inerzia del sindaco e si ritrova in un ambiente la cui situazione igienico sanitaria versa ormai in condizioni pessime. A ciò si aggiunga la preoccupazione di vedere il proprio quartiere immerso in una zona ad intenso traffico, stante l’intenzione dell’amministrazione di creare una nuova viabilità proprio lungo via San Secondo» – aggiunge.

«Un problema totalmente ignorato ed irrisolto ed un nuovo problema, nello stesso quartiere. Complimenti, peggio di così non si poteva fare» – conclude il Circolo PD di Ventimiglia.