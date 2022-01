Masters Parigi, il sanremese Gianluca Mager cede ai trentaduesimi di finale - Riviera24

Sanremo. L’avventura di Gianluca Mager al Masters Parigi si conclude ai trentaduesimi di finale.

Dopo aver partecipato al Vienna Open, il tennista sanremese è tornato in campo, lo scorso 30 ottobre, per affrontare alle qualificazioni Henri Laaksonen contro il quale è riuscito a vincere in tre set per 6-4 3-6 6-3. Successivamente, il 31 ottobre, è riuscito a battere anche Yoshihito Nishioka in tre set per 3-6 6-1 6-2, ma ai trentaduesimi di finale Mager alla fine ha ceduto a Félix Auger-Aliassime in tre set per 6-4 4-6 1-6. Termina così l’esperienza del tennista di Sanremo al Rolex Paris Masters, conosciuto come Masters di Parigi-Bercy, torneo di tennis maschile appartenente alla categoria Atp World Tour Masters 1000.

Il tennista di Sanremo si è poi fermato circa dieci giorni prima di dedicarsi alla preparazione invernale al Tennis Sanremo allenandosi prima insieme al preparatore atletico, Matteo Ferrari, e poi coni tecnici Flavio Cipolla e Matteo Civarolo. Ora Mager è pronto per nuove avventure: nel gennaio del 2022 sarà infatti impegnato in Australia, prima parteciperà all’Atp 250 di Adelaide e poi agli Australian Open.