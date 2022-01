Manifesti no vax all’ospedale di Bordighera, Ingenito: «Auspico che i responsabili possano essere individuati e perseguiti»

Bordighera. «Esprimo ferma condanna per quanto accaduto questa notte presso l’ospedale Saint Charles: ritengo sia inaccettabile utilizzare toni di tale violenza ed accostare l’emergenza sanitaria in atto ai simboli di uno dei momenti più bui della storia. Particolarmente grave, inoltre, che sia stato fatto in un luogo dove, da due anni, tutto il personale sanitario si sta spendendo con grandissimo sacrificio per difendere la salute dell’intera comunità, nessuno escluso» – afferma il primo cittadino Vittorio Ingenito.

«Auspico che i responsabili possano essere individuati e perseguiti, come già accaduto per altri recenti episodi grazie all’impegno delle forze dell’ordine» – dice il sindaco Vittorio Ingenito​.