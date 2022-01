Måneskin super-ospiti al Festival di Sanremo 2022 - Riviera24

Sanremo. Si aggiungono anche i Måneskin alla lista dei super-ospiti del Festival di Sanremo 2022. Dopo aver vinto la kermesse canora lo scorso anno e aver trionfato all’Eurovision Song Contest, evento che li ha portati a scalare le classifiche musicali internazionali, la band tornerà dunque a calcare il palcoscenico del teatro Ariston durante la prima serata, in programma il 1° febbraio.

A dare l’annuncio durante il Tg1 delle 20 è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus: «Sono veramente felice ed emozionato perché voglio molto bene a questi ragazzi. Li ringrazio, io li ho semplicemente invitati e so l’affetto che hanno per il Festival e per questo mondo meraviglioso che è Sanremo, è bastato un mio sentito invito fatto con il cuore per avere il loro sì».

«Loro sono veramente forti, lo hanno dimostrato e mi auguravo che facessero questo percorso che è perfetto. Sono il gruppo in questo momento più cercato, desiderato e premiato del mondo. Li aspetto a braccia aperte insieme a tutto il pubblico italiano», ha concluso Amadeus.

«Sarà davvero bellissimo, per noi sarà una grandissima emozione perché è da lì che è iniziato tutto questo – hanno dichiarato Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, in collegamento da Los Angeles – . Per noi il Festival è stato un punto di svolta dopo il quale abbiamo avuto una serie di grandissime opportunità. Daremo il massimo».