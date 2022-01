Lutto nel ponente ligure, è morto il commercialista Gianluca Pizzio

Dolceacqua. Lutto nel Ponente ligure per la morte del commercialista Gianluca Pizzio, 53 anni, titolare dell’omonimo studio fondato dal padre, nel 1978, a Imperia e Dolceacqua. Molto conosciuto e stimato, sia come professionista che per le sue doti umane, Pizzio ricopriva anche il ruolo di segretario generale e tesoriere di Assinrete (Associazione Nazionale Professionisti Rete d’Impresa).

Inoltre, era anche presidente del circolo culturale legato al Cinema Cristallo nel Borgo dei Doria.

Pizzio sarebbe morto in seguito alle complicanze legate al Covid-19.