Lutto a Bordighera, è morto il pasticcere Angelo Bianchi - Riviera24

Bordighera. Cordoglio nella Città delle Palme per la morte, avvenuta nel pomeriggio di ieri, di Angelo Bianchi, 83 anni. Insieme alla moglie era titolare di due pasticcerie storiche di Bordighera: Sant’Ampelio e Riviera dei Fiori, entrambe in via Vittorio Emanuele II, nel centro della cittadina.

Originario di Biella, insieme alla moglie, anch’essa piemontese, si era trasferito nella Riviera di Ponente e da oltre cinquant’anni produceva pasticcini, torte e biscotti, come i famosi Bordigotti al Rhum, apprezzati dai cittadini e dai turisti.

Lascia la moglie Silva, che ancora lavora nella pasticceria Riviera dei Fiori, i figli Davide, titolare della pizzeria Sant’Ampelio, e Aldo, e la sorella Marisa. Lo piangono anche i suoi dipendenti, che ne apprezzavano le doti professionali e umane e nutrivano nei suoi confronti affetto sincero.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 7 gennaio, alle 15 presso la chiesa di Terrasanta a Bordighera.