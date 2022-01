L'istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e Bordighera organizza la seconda giornata dedicata all'educazione civica - Riviera24

Ventimiglia. Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria delle vittime della Shoah, l’istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia-Bordighera, diretto dalla dirigente scolastica Antonella Costanza, ha previsto la seconda delle quattro giornate che, durante l’anno scolastico, saranno interamente dedicate all’Educazione Civica.

Dopo aver celebrato il 20 novembre 2021 la Giornata dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (anticipata a venerdì 19 novembre u.s.), il 27 gennaio è stata l’occasione per riflettere sui temi della Shoah, sulla “banalità del male” e più in generale sulle discriminazioni di natura razziale e religiosa. Tutti i docenti si sono spesi per organizzare attività significative dedicate alla memoria delle vittime dell’Olocausto, nel rispetto dell’indirizzo di studio e del grado di maturità proprio di ciascuna classe. Alcuni studenti hanno assistito alla visione di documentari, itinerari virtuali costruiti con Google Earth, testimonianze e film per la scuola dedicati ai temi della Shoah; altri hanno letto brani, articoli, lettere, racconti o poesie, anche in lingua straniera, ascoltando le parole drammatiche di chi ha vissuto l’orrore della Shoah sulla propria pelle. Altri ancora hanno approfondito i temi della propaganda nazi-fascista contro gli ebrei, andando alle radici dell’odio razziale e religioso; molti hanno poi svolto una lettura ragionata e una riflessione condivisa sui principi di uguaglianza e di laicità affermati con forza dalla nostra Costituzione Italiana del 1948.

Il 27 gennaio è stata anche l’occasione per svolgere una riflessione storica sul “secolo breve” e sulle sue contraddizioni, sui totalitarismi e sulle altre forme di persecuzione che hanno caratterizzato la storia e la cronaca anche recente: il genocidio degli Armeni, lo sterminio dei Cosacchi, il genocidio in Ruanda, il conflitto serbo-bosniaco, la strage del popolo Rohingya, solo per citare alcuni drammatici esempi.

La dottoressa Antonella Costanza, dirigente scolastico dell’Istituto Fermi Polo Montale, precisa che «l’Educazione Civica viene insegnata ogni giorno, da ogni docente e in ogni classe. Queste giornate rappresentano un’occasione preziosa per garantire ai ragazzi maggiore riflessione, confronto e consapevolezza sui temi proposti, consentendo loro di esprimersi e di mettersi in gioco». E gli studenti hanno risposto agli spunti proposti con entusiasmo e partecipazione, facendosi parte attiva del dialogo educativo e dimostrando, ancora una volta, come la scuola rappresenti l’ambiente dove si formano i valori e le coscienze dei più giovani.