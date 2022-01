Imperia. L’imperiese Maurizio Gerini partecipa alla Dakar 2022 insieme a Laia Sanz. Ha preso il via oggi da Jeddah in Arabia Saudita, paese che ospita la competizione per il terzo anno consecutivo, la gara che durerà 14 giorni, con una tappa di riposo l’8 gennaio a Riyadh, la capitale.

Una nuova avventura attende il pilota di Chiusanico, che per la quinta volta affronterà la Dakar. Quest’anno, però, non sarà in sella sua moto Husqvarna, con la quale si è distinto nelle ultime quattro edizioni del rally, ma sarà a bordo di una Mini Cooper insieme alla copilota spagnola Laia Sanz.

Dopo le verifiche amministrative e tecniche il pilota imperiese, n° 238, è pronto per la nuova sfida: oltre 8000 chilometri da percorrere.