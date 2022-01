Limone, escursione pomeridiana alle pendici del Murin - Riviera24

Limone. Sabato 29 gennaio è in programma a Limone un’escursione pomeridiana fino al tramonto alle pendici del Murin con la guida escursionistica Monica Dalmasso. Una camminata attraverso il versante più soleggiato del Monte Murin, lungo un percorso ricco di punti panoramici in cui si alternano salite e discese.

L’itinerario, di tipo escursionistico, è adatto a chi è abituato a fare attività fisica e prevede un dislivello di 300 metri. Possono partecipare anche i bambini dai 7 anni in su. Ritrovo alle 13.30 sul parcheggio antistante la partenza della vecchia seggiovia del Cros, rientro previsto per le 18 con aperitivo finale facoltativo presso l’Angelina Après ski.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: scarponcini impermeabili, eventuali bastoncini, giacca impermeabile, berretto, guanti, scaldacollo o buff, cibo, borraccia d’acqua e/o thermos di the caldo, mascherina. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) –

moni.dalmasso@libero.it. Gli amanti dell’outdoor potranno continuare a godere delle giornate soleggiate a Limone

sulle piste della Riserva Bianca, perfettamente innevate e aperte tutti i giorni; per l’accesso è necessario essere in possesso del Green Pass Rafforzato. Info su www.riservabianca.it. Inoltre, la pista di pattinaggio al Piazzale Nord, abitualmente attiva dal venerdì alla domenica, a partire dal 9 febbraio e fino al 6 marzo amplierà le giornate di apertura dal mercoledì alla domenica, sempre con orario 14.30-19. Info: 338 2398249. Si ricorda, inoltre, che sono operativi i “treni della neve” attivati dalla Regione Piemonte, che prevedono corse gratuite (sei al mattino e sei al pomeriggio) tra Limone e Tenda, con orari recentemente aggiornati per garantire le coincidenze tra convogli italiani e francesi da Nizza. Una volta arrivati a Limone, gli sciatori potranno raggiungere gli impianti sciistici usufruendo del servizio di navette bus gratuite.

(Nella foto “Vista panoramica dalle pendici del Murin” di @monicadalmasso)