Liguria, Giampedrone: «Nel fine settimana del 15 e 16 gennaio evitata concomitanza di cantieri in A10 e A12» - Riviera24

Genova. Si è conclusa la riunione del tavolo tecnico tra Regione Liguria e i referenti di Aspi convocata in vista della ripresa dei cantieri di ammodernamento e potenziamento della rete ligure a partire da lunedì 10 gennaio.

«L’obiettivo di questa riunione – spiega l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone – era affinare il più possibile la programmazione dei lavori previsti la prossima settimana. Il risultato che abbiamo ottenuto è che il cantiere nella galleria Monte Sperone in prossimità del casello Genova Est in direzione ponente (con scambio di carreggiata) partirà non alle 6 ma alle 14 di lunedì 10 gennaio in modo da consentire il traffico scorrevole nella mattinata di ripresa dopo le festività natalizie. Quel cantiere verrà inoltre sospeso nel week end del 15 e 16 gennaio (dalle 6 di sabato 15 gennaio fino alle 14 di lunedì 17 gennaio), in modo da evitare la concomitanza in quel fine settimana con il cantiere per la galleria “Di Prà” tra Genova Aeroporto e Prà, che invece tornerà in maniera permanente, come da programma, in quel medesimo fine settimana, a partire dalle 22 di venerdì 14 fino alle 6 di lunedì 17 gennaio. La nostra richiesta è stata accolta da Aspi, che ha condiviso l’impossibilità di sostenere in concomitanza due cantieri così ravvicinati e potenzialmente molto impattanti. Per il resto, il programma viene confermato». «Questo tavolo tecnico tornerà a riunirsi lunedì 17 gennaio – prosegue Giampedrone – per valutare l’esito della prima settimana di ripresa dei cantieri e affrontare la programmazione della settimana successiva fino al 23 gennaio, con la previsione di un nuovo cantiere potenzialmente critico dallo snodo A10/A26 nella galleria Madonna delle Grazie in direzione Savona».

In particolare, quest’ultimo cantiere prevede una programmazione su due fine settimana consecutivi (22-23 e 29-30 gennaio) con la chiusura permanente del nodo A10/A26 da Genova verso Savona dalle 22 di venerdì 21 fino alle 6 di lunedì 24 gennaio e dalle 22 del 28 gennaio fino alle 6 del 31 gennaio: per i mezzi pesanti superiori a 20 tonnellate provenienti da Genova e diretti verso la Francia sarà istituito l’obbligo di prosecuzione sull’autostrada A26 con uscita a Masone e rientro dallo stesso casello in direzione Savona. I mezzi leggeri potranno, in alternativa, uscire a Voltri e percorrere la statale Aurelia per rientrare in autostrada ad Arenzano. Per quanto riguarda il cantiere nella galleria Monte Sperone – In prossimità del casello Genova Est in direzione ponente con scambio di carreggiata – è previsto che da lunedì 24 gennaio le lavorazioni proseguano solo di notte.