“Les Petits As” di Tarbes, la sanremese Angelica Sara vola agli ottavi

Sanremo. La giovane sanremese Angelica Sara si mette in mostra alla 40esima edizione de “Les Petits As. Le Mondial Lacoste”, considerato il torneo di categoria under 14 più prestigioso a livello mondiale, in svolgimento sui campi in cemento indoor di Tarbes, in Francia, diventando la prima italiana che raggiunge il terzo turno al primo anno di partecipazione.

Dopo aver superato tre turni di qualificazione del torneo vincendo contro Capucine Cedillo- Vayson De Pradenne, in due set per 6-4 6-2, contro Maria Lazarenko, in tre set per 4-6 6-1 10-5, e, al turno finale, contro Marta Pico Navarro, in due set per 6-2 6-3, in soli due giorni, ha staccato il biglietto per il tabellone principale.

Nel singolare femminile 14 Main Draw, la giovane tennista sanremese è stata sorteggiata all’esordio con la rumena Andreea Diana Soare, testa di serie numero 11 del torneo e numero 18 d’Europa. Dopo più di due ore di lotta Angelica ha prevalso con il punteggio di 4-6 6-3 6-1. Al secondo turno la giovane tennista allenata dal maestro Fabio Lavazza, ha battuto, grazie anche alla fiducia acquisita, la tedesca Tatiana Miriam Cantos Siemers, numero 44 del ranking, in due set per 6-0 6-2. Domani Angelica Sara sarà impegnata negli ottavi di finale contro Nadia Lagaev, n° 1 canadese e quasi due anni più grande di lei.

«Angelica Sara, classe 2009 e primo anno di categoria under 14, ha superato le qualificazioni del torneo di categoria u14 più prestigioso a livello mondiale, quindi come un campionato del mondo per u14, e ha avuto così accesso al tabellone principale. Si è quindi fatta strada attraverso tre durissimi turni di qualificazioni in soli due giorni e ha staccato il biglietto per il tabellone principale» – commenta il coach di Angelica, Fabio Lavazza – «Ha prevalso sulla forte rumena Andreea Soare, per 6-1 al terzo set e al secondo turno ha battuto la tedesca Cantos Siemers. Con questo risultato ha ottenuto comunque un piccolo posto nella storia perché è la prima italiana che raggiunge il terzo turno al primo anno di partecipazione».

Un ottimo risultato per la dodicenne sanremese, allenata da coach Fabio Lavazza presso il Circolo tennis Sanremo di Matteo Civarolo, che ha gareggiato anche nel doppio femminile, dove però è stata sconfitta, insieme alla rumena Maia Ilinca Burcescu, dalla coppia formata da Fabiola Marino Carla Giambelli per 6-1 7-5.

