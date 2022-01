Lavori in via Trento a Imperia, Confesercenti invia pec al Comune: «Condividiamo preoccupazioni commercianti»

Imperia. «Nella giornata odierna, dopo aver udito con un primo passaggio alcuni commercianti di Via Trento, la nostra associazione di categoria ha inviato una PEC al Comune di Imperia condividendo le criticità e le preoccupazioni sollevate dai commercianti e dai residenti della zona Borgo San Moro, in vista dell’inizio imminente dei lavori della pista ciclabile imperiese calendarizzati per domani 18 gennaio e per una durata complessiva di 7 mesi». A dichiararlo è Confesercenti Imperia.

«Riteniamo la pista ciclabile uno straordinario volano economico e sociale per il nostro territorio, il futuro della nostra città – aggiunge l’associazione – E preso atto dell’importanza dei lavori che riguardaranno la città di Imperia, ci saremmo aspettati, in merito alle inevitabili ricadute economiche sui commercianti di Via Trento, che l’Amministrazione comunale ci convocasse per esporci tempi e problematiche che sarebbero potute ricadere sul commercio, in qualità di associazione di categoria, e che soprattutto fornisse adeguato preavviso ai commercianti e agli abitanti del popoloso quartiere di Borgo San Moro circa l’inizio dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile imperiese».

«Da domani verrà infatti chiuso il sottopasso di Via Trento, con una sostanziale modifica della viabilità che renderà meno agevole l’arrivo e il transito in via Trento, e a causa dell’allestimento del cantiere verranno eliminati un numero importante di parcheggi, una soppressione che recherà danno ai commercianti per un periodo complessivo di sette mesi sino al 29 agosto 2022 (termine previsto di fine lavori per la zona) – conclude -. Abbiamo inoltre chiesto all’Amministrazione comunale se siano state previste delle soluzioni alternative che permettano di tamponare le maggiori problematiche che ricadranno inevitabilmente sul commercio della zona e ci siamo resi disponibili per futuri incontri con il massimo spirito di collaborazione affinché vengano tutelati efficientemente i commercianti della zona».