Lavori a Borgo San Moro, il Pd città di Imperia: «Agevolazioni per le attività di via Trento» - Riviera24

Imperia. «Ci avevamo creduto in tempi non sospetti, dall’avvio dell’iter di studio con la nostra Amministrazione comunale, con il grande lavoro degli uffici comunali e con l’attività di concertazione messa in atto con il governo nazionale Pd per l’ottenimento del più grande finanziamento della storia della città di Imperia. Un lavoro che si preannunciava essere importante tanto da dover necessariamente recare disagi alla popolazione e, in alcuni tratti cittadini, anche alle attività commerciali» – dice il Pd città di Imperia.

«Si sapeva, ma nonostante ciò l’attuale amministrazione comunale, conscia di tutto questo ha agito senza dare un preavviso di inizio lavori alle attività commerciali e alla popolazione di Borgo San Moro, non ha debitamente udito le associazioni commerciali di categoria in maniera che potessero offrire utili spunti per ovviare alle problematiche che inevitabilmente sarebbero sorte e soprattutto senza offrire delle soluzioni alternative, viabilistiche e di zone parcheggio temporanee, alle attività commerciali già colpite pesantemente dal periodo covid e che subiranno inesorabilmente delle ripercussioni economiche» – aggiunge.

«Prendiamo atto che il sindaco abbia, solamente nel tardo pomeriggio di ieri, dopo il grido di allarme lanciato dai commercianti e dalla Confesercenti di Imperia sui giornali online, deciso “all’ultimo minuto” di posticipare di alcuni giorni la data di inizio lavori ed udire, finalmente, i commercianti. Auspichiamo che tali errori di superficialità non vengano più commessi nei lavori cittadini futuri affinché i residenti ed i commercianti vengano tutelati e a tal fine chiediamo che alle attività di via Trento vengano concessi delle agevolazioni per ovviare ai prossimi sette mesi e dieci giorni di lavori che interesseranno il caratteristico borgo» – conclude.