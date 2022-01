Laura Pausini super-ospite al Festival di Sanremo 2022

Sanremo. Anche il nome di Laura Pausini si aggiunge alla lista dei super-ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo, condotto per il terzo anno da Amadeus.

L’annuncio è avvenuto ancora una volta al Tg1 delle 20. «Grazie Ama, i tuoi fiori sono arrivati e sì, vengo a Sanremo, ma non solo. In questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone che si chiama “Scatola” e poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Io non vedo l’ora, grazie dell’invito», sono state le parole della cantante emiliana che prenderà parte alla seconda serata della kermesse.

La Pausini aveva calcato il palco dell’Ariston nella stessa veste anche lo scorso anno, quando si era esibita sulle note di “Io Sì (Seen)”, brano tratto dal film “La vita davanti a sé”, che l’ha portata a trionfare ai Golden Globe e ad essere candidata al premio Oscar.