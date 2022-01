L’Asta delle Stelle sostiene la Gigi Ghirotti Onlus anche nel 2022 - Riviera24

Genova. L’Asta delle Stelle sosterrà la Gigi Ghirotti Onlus, presieduta dal professor Franco Henriquet, anche nel 2022.

Ideata nel 2006, l’asta benefica è cresciuta anno dopo anno grazie allo storico sostegno di Genoa e Sampdoria, a cui nel tempo si sono aggiunte Spezia ed Entella, e numerosi Club di Serie A e B. Non solo calcio, come nello spirito del progetto lanciato nel 2000 da Michele Corti. A sostenere la “maratona benefica” per la Ghirotti sono state numerose Federazioni Sportive Nazionali con i loro principali campioni così come i Gruppi Sportivi Militari. Insomma, le Stelle del calcio, i campioni olimpici, mondiali ed europei di tante discipline sportive. Tutti in campo per aiutare l’Associazione che, fondata nel 1984 a Genova, ha garantito l’assistenza socio-sanitaria a decine di migliaia di persone che necessitano di cure palliative, sia a domicilio che negli hospice nel tempo allestiti ad Albaro e Bolzaneto.

Anche nel 2021 l’Asta delle stella ha potuto contare su straordinari Campioni. Sono stati ben 50 i Cimeli “battuti all’asta” sulla piattaforma CharityStars: avvio col botto a febbraio, grazie ai capitani di Genoa e Sampdoria, Mimmo Criscito e Fabio Quagliarella, le cui maglie hanno permesso di incassare 625 euro. Ben 500 euro, invece, l’offerta massima per Mikkel Damsgaard, l’esterno offensivo blucerchiato protagonista agli ultimi Europei con la Danimarca. Grande successo anche per la maglia di Keita Balde, “battuta” a 550 euro.

Il calciatore più apprezzato? Lo juventino Paulo Dybala, che ha spinto i suoi fan a offrire sino a 950 euro. Ma è Lorenzo Musetti, il tennista carrarino tesserato per il Park Tennis Genova, a conquistare il record grazie ai 1000 euro offerti per la sua racchetta.

E tra i “pezzi” pregiati del 2021 ricordiamo anche le maglie di Federico Chiesa (Italia), Nicolò Barella (Inter), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessio Romagnoli (Milan), Luis Muriel (Atalanta), la casacca del Napoli con l’autografo di tutti i suoi campioni, senza dimenticare le Nazionali di rugby, pallavolo e baseball. Tante offerte anche per il casco autografato dalla sciatrice Federica Brignone, per il cappellino ufficiale Luna Rossa siglato da Pietro Sibello, il body delle gemelle Asia e Alice d’Amato (Nazionale Ginnastica) e la maglia ufficiale del Centenario dell’Iren Genova Quinto.

«In questi lunghi 17 anni di aste benefiche abbiamo potuto contare sulla partecipazione delle stelle più luminose dello sport mondiale: da Valentino Rossi a Federica Pellegrini, da Bebe Vio ad Alex Zanardi. E ancora Cristiano Ronaldo, Messi, Milito, Del Piero, Totti, Mancini, Ibrahimovic, Buffon, Platini, Magnini, Pizzo, Tempesti, Tamberi, Straneo, Vettel, Eto’, Vanessa Ferrari, Piccinini, Pennetta, Vezzali, Moioli, Egonu, Antonio Rossi, Nino Benvenuti, Cammarelle, Sagan, Bugno, Bargnani, Mc Enroe, Fognini, Campriani… e molti altri. Da qui, oggi, ripartiamo! Anche nel 2022, su CharityStars, si rinnoverà l’appuntamento con l’Asta benefica delle Stelle a sostegno della Gigi Ghirotti Onlus. Una iniziativa patrocinata da Coni, Cip e Ussi» – dicono gli organizzatori.