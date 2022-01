L’assessore regionale Gianni Berrino in visita a Diano Marina

Diano Marina. Questa mattina l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino si è recato a Diano Marina per incontrare il sindaco Cristiano Za Garibaldi, l’assessore assessore a sport, turismo e bilancio Luca Spandre, il consigliere comunale con delega alle Manifestazioni Gianluca Gramondo, e il presidente del Consiglio comunale Francesco Bregolin. Al centro temi legati al turismo, trasporti e alla promozione del ‘’brand’’ di Diano Marina.

«Mi ha fatto molto piacere rispondere all’invito del sindaco Cristiano Za Garibaldi per un momento costruttivo, di condivisione per parlare di turismo e trasporti in una città importante e strategica per tutto il ponente ligure come Diano Marina. Ritengo importante il confronto costante e diretto con tutte le amministrazioni locali per avviare un rapporto sinergico con tutti i comuni del Golfo Dianese» – dichiara l’assessore al turismo Gianni Berrino.

«Ringrazio l’assessore e amico Gianni Berrino per la sua visita. È stato un incontro amichevole e proficuo. Abbiamo parlato di turismo e trasporti. In particolare la nuova stazione dei treni di Diano Marina dovrà diventare una degna porta d’ingresso per il Golfo Dianese con l’obiettivo di riqualificarla con l’aiuto di tutti i comuni limitrofi e la Regione. Abbiamo inoltre parlato di prodotto turistico con un focus sull’agroalimentare, prodotti locali e attività outdoor come percorsi ciclabili e trekking» – afferma il sindaco Cristiano Za Garibaldi.