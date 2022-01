La Sanremese corsara cala il poker con il Bra

Sanremo. Ciak si gioca! Al quarto tentativo, dopo un rinvio per neve e due per Covid, va in scena finalmente allo stadio Bravi la sfida tra Bra e Sanremese, recupero della quindicesima di andata. Rispetto alla gara col Ticino mister Andreoletti recupera Bregliano e Valagussa e rilancia dal primo minuto Vita e Larotonda. Panchina per Giacchino, Gemignani e Scalzi. Tra le riserve figura anche il neo acquisto Dacosta, attaccante scuola Juve classe 2002 proveniente dalla Virtus Francavilla.

Il primo tiro degno di nota è del Bra al 4’: ci prova Daqoune dal limite, palla a lato. Al 6’ punizione di Marchisone, la palla termina sull’esterno della rete dando inizialmente l’illusione del gol. Al 10’ cross dalla sinistra di Bongiovanni, Magnaldi sottomisura non riesce ad inquadrare il bersaglio, palla alta. Al 12’ Bra ancora pericoloso: Masawoud spara a botta sicura, Malaguti con un grande intervento manda in corner. Che parata!

L’incontro si sblocca al 18’: Anastasia entra in area da sinistra e si scontra con Marchetti, l’arbitro Cutrufo indica il dischetto: dagli undici metri lo stesso Anastasia realizza. Nulla da fare per Tunno. Sanremese in vantaggio!

Al 25’ bella combinazione tra Valagussa e Gagliardi, il tiro di prima intenzione del numero 10 biancoazzurro si perde sul fondo non di molto. Un minuto dopo ci prova lo stesso Valagussa dal limite, palla fuori.

Al 36’ punizione di Capellupo, Malaguti blocca. Al 45’, nel primo dei due minuti di recupero, la Sanremese raddoppia: Nouri scende sulla destra e crossa, Marchetti (ex di turno) nel tentativo di liberare manda il pallone nella propria porta e realizza il più classico degli autogol. Si va al riposo con i biancoazzurri avanti di due reti.

Il secondo tempo inizia con una fitta coltre di nebbia che minacciosa si affaccia sullo stadio Bravi. Al 50’ ci prova Bongiovanni di testa, palla fuori. Stessa sorte, un minuto dopo, per un tiro da lontano di Acquistapace. Al 53’ la Sanremese cala il tris: angolo di Gagliardi, blocco di Nossa, Vita realizza. Bra – Sanremese 0-3!

Il Bra accorcia le distanze al 56’ con Pavesi, bravo a sfruttare un assist da sinistra di Bongiovanni. Al 59’ Nouri per due volte ha l’occasione di arrotondare ancora il punteggio ma non è fortunato e l’azione sfuma. Al 62’ Anastasia, con un gran tiro a giro, manda la palla sul palo a portiere battuto. Al 66’ Nouri scende ancora sulla destra e mette in mezzo, Valagussa in acrobazia batte per la quarta volta Tunno e raccoglie l’abbraccio dei compagni. Bra – Sanremese 1-4! Al 69’ azione travolgente a sinistra di Anastasia, tiro, palla a lato.

Un minuto dopo primo cambio nella Sanremese: Giacchino rileva Larotonda. Al 73’ ancora Anastasia vicino al gol, il suo tiro nel cuore dell’area viene parato da Tunno. Al 74’ secondo cambio: esordio per Dacosta che prende il posto di Nouri. Al 77’ entra anche Scalzi, esce Vita. All’82’ si fa vedere nuovamente il Bra in avanti: cross di Bongiovanni, testa di Tuzza, palla fuori. All’84’ Buccino prende il posto di Acquistapace. All’87’ tiro dal limite di Gagliardi, para a terra Tunno. All’88’ ultimo cambio: esce Anastasia, entra Piu.

Nei tre minuti di recupero non accade più nulla. La Sanremese vince per 4-1 e porta a casa tre punti importantissimi, chiudendo il girone di andata a quota 33. Prossimo impegno domenica al Comunale con la Caronnese.

Il tabellino:

Bra: Tunno, Magnaldi, Rossi (56’ Tos), Sia (46’ Ferla), Quitadamo, Bongiovanni, Marchetti (56’ Olivero), Capellupo, Masawoud (52’ Pavesi), Marchisone, Daqoune (56’ Tuzza). A disposizione: Coria, Doda, Todisco, Barbuto. Allenatore Roberto Floris

Sanremese: Malaguti, Acquistapace (84’ Buccino), Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasia (88’ Piu), Gagliardi, Vita (77’ Scalzi), Valagussa, Nossa, Nouri (74’ Dacosta), Larotonda (70’ Giacchino). A disposizione: Bohli, Urgnani, Gemignani, Cinque. Allenatore Matteo Andreoletti

Arbitro: Alessandro Cutrufo di Catania

Assistenti: Federico Laici di Valdarno, Luigi Ingenito di Piombino

Reti: 18’ Anastasia (rigore), 45’ autorete Marchetti; 53’ Vita, 56’ Pavesi, 66’ Valagussa

Note: giornata inizialmente di sole, poi nel secondo tempo sullo stadio cala una fitta nebbia; terreno in discrete condizioni, spettatori un centinaio con rappresentanza ospite. Ammonito Marchetti. Angoli 5-3 per il Bra. Recupero 2’ pt, 3’ st.