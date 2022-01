La Sampdoria in visita al settore giovanile della Sanremese

Sanremo. Il responsabile tecnico del progetto Next Generation Sampdoria, nonché responsabile metodologico dell’attività di base della società blucerchiata, Luca Oddone, ha fatto visita al settore giovanile della Sanremese per vedere da vicino i progressi fatti dalla nuova gestione della società biancazzurra.

Oddone è rimasto positivamente colpito dal lavoro svolto dallo staff biancazzurro e dalla programmazione già messa in piedi per gli anni a venire. La Sanremese, rappresentata dal responsabile Gianni Brancatisano, ha ribadito che pur non avendo intenzione di affiliarsi con club professionistici, resta a disposizione a qualsiasi forma di collaborazione che vada a beneficio dei giovani tesserati biancazzurri.

(Nella foto, Luca Oddone sul campo di Pian di Poma, accompagnato da Vincenzo Stragapede e Gianni Brancatisano)