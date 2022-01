La prima sede dell’associazione di promozione sociale e culturale “Russia Liguria” sarà a Sanremo

Sanremo. Il 17 gennaio presso il Consolato Generale della Federazione Russa a Genova è stata inaugurata, con la presenza del console generale Maria Vedrinskaya, l’associazione di promozione sociale e culturale “Russia Liguria”.

Il ruolo di questo ente sarà quello di promuovere e consolidare l’amicizia e la collaborazione tra i popoli, sviluppando attività in tutti i campi della cultura, delle tradizioni, della storia, della musica, dell’arte, della scienza, della tecnica e dell’economia.

Per la prima sede dell’associazione “Russia Liguria” è stata scelta la città di Sanremo poiché già storicamente legata alla Russia e perché vi sono un numero considerevole di cittadini russi e degli Stati ex URSS con i quali si costituirà una comunità legata dalle tradizioni.

«L’associazione “Russia Liguria”, come sottolinea il presidente Maria Stepura, sarà un punto di riferimento sulla Riviera di Ponente per tutti i soggetti interessati alla cultura russa. La stessa offrirà un servizio d’informazione e di orientamento strategico per le politiche di integrazione e di inclusione sociale, di internazionalizzazione, del turismo e degli affari bilaterali».

(Nella foto a destra il Console Generale della Federazione russa ed a sinistra il presidente Ass. Russia Liguria)