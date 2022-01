La linea ferroviaria Savona-Ventimiglia compie 150 anni, la storia - Riviera24

Ventimiglia. La linea ferroviaria da Savona a Ventimiglia, nonché sino al confine francese compie 150 anni. Era infatti il 25 gennaio 1872 quando il primo treno partito da Savona arrivò a Ventimiglia. Questo convoglio, raccontano i libri di storia ferroviaria, era partito da Genova al mattino alle 6 e 55 come treno ordinario sino a Savona e poi, senza tanto clamore, proseguì sino al confine.

E’ stato infatti un viaggio inaugurale privo di qualsiasi tipo di festeggiamento, pur sapendo che l’arrivo della ferrovia nell’estremo ponente ligure, avrebbe cambiato radicalmente lo sviluppo economico e culturale dell’intero territorio. Sono stati i numerosi rinvii dell’inaugurazione della nuova strada ferrata, programmata più volte nei mesi precedenti che hanno costretto a non divulgare la notizia. Infatti, nell’anno precedente i ‘’giornali’’ dell’epoca più volte avevano invano informato la cittadinanza dell’inaugurazione.

Nel novembre del 1871 anche la Provincia di Porto Maurizio aveva fatto coniare in anticipo la medaglia commemorativa sull’inaugurazione della nuova ferrovia. Comunque la mancanza di cerimonie solenni non hanno ridimensionato l’enorme rilevanza internazionale che ancora oggi riveste questa linea ferroviaria. Per questa, non meno importante è il valore storico, economico e culturale che è stato e che continua ad essere per l’intero territorio ligure. «Purtroppo anche oggi come 150 anni fa la ‘’cattiva stella’’, questa volta di nome epidemia covid 19, ci obbliga a limitare i festeggiamenti al solo ricordo di un’opera che ha cambiato la vita di un popolo», dichiara il Museo Ferroviario Ligure – Onlus, costretto ad adeguarsi alle restrizioni sanitarie vigenti. «Ma – conclude – La voglia di attribuire il dovuto prestigio a questo secolo e mezzo di storia ferroviaria, porta tutti ad auspicare prima possibile l’arrivo di tempi migliori».