La Liguria ospita l’evento internazionale di danza contemporanea “Gate8”

Genova. La Liguria ha ospitato l’evento internazionale di danza contemporanea “Gate8”, dal 2 al 6 gennaio presso il Centro Benedetto Acquarone a Chiavari.

L’evento giunto alla sua terza edizione è stato organizzato da Mgr Events (Michael Fuscaldo, Grazia Tringale, Rina Cilotti, Silvia Addiego Mobilio). Presenti danzatori partecipanti dall’Italia, Svizzera, Francia, Usa, Inghilterra, Lussemburgo, Israele hanno avuto occasione di studiare con direttori di compagnia di danza contemporanea di prestigio: Judith Sanchez Ruiz (Cuba) e Roberto Olivan (Spagna). In concomitanza è stata dedicata una sezione per danzatori tra i 12 e i 16 anni con il coreografo “padrone di casa Nac Ballet” Michael Fuscaldo.

«L’evento è stato fortemente voluto da tutti noi per rispetto dei partecipanti e per rispetto dell’arte. Ringraziamo tutti gli sponsor (Studio Dentistico Bocchi, go go burger e costruzioni Fiumanó) che hanno collaborato per l’assegnazione dei premi in denaro di un totale di 3500 euro devoluti ai migliori talenti. Si ringraziano, inoltre, tutti gli addetti al lavoro che ci hanno sostenuto in un momento così difficile dove i partecipanti sarebbero stati molto più numerosi (Service, fotografi, videomaker, coreografi, staff organizzativo, ecc). Molte situazioni analoghe in Italia e nel mondo sono state annullate, le difficoltà non sono mancate, in questo periodo così particolare, ma si è concluso il tutto con successo. Pensiamo che l’arte e la danza ci rendano più liberi, più vivi, di sognare, oltre a creare concrete opportunità lavorative e d’esperienza formativa» – dicono gli organizzatori.